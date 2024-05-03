В Башкирии под конец весны неожиданно пошел снег

11:27, 03 май 2024

Весенние сюрпризы в этом году не заставили себя долго ждать. Всего пару недель назад жители Башкирии наслаждались теплыми солнечными деньками и выбирали легкую одежду. Однако 3 мая природа решила поменять декорации – республику неожиданно засыпало снегом. Непостоянство погодных условий продемонстрировало контрастную картину весенних пейзажей в Поволжье.

Несмотря на прогнозы синоптиков о возможных осадках, для многих жителей Башкирии снегопад стал полной неожиданностью. Особенно ошеломленными оказались жители Нефтекамска , которые встретили по-настоящему зимнее утро в начале мая.

Белые хлопья не пощадили и восточные регионы республики. Очевидцы на границе с Челябинской областью фиксировали редкие, но заметные снежинки, кружащиеся в воздухе. Хотя о сильном снегопаде речи не шло, легкий снежный налет все же присутствовал.

Даже в столице Башкирии – Уфе – не обошлось без снежных сюрпризов. Крошечные белые кристаллики сыпались с неба в течение часа, но растаяли, не оставив следов на городских улицах. Капризная весна продемонстрировала настоящий калейдоскоп природных метаморфоз, резко сменив короткое майское тепло на зимние декорации.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Нина Ляпустина / vk.com