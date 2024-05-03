Ходит с трудом: известную в Башкирии певицу Гузель Уразову врачи после операции не отпускают из Москвы

11:42, 03 май 2024

В центре внимания общественности оказалась популярная башкирская исполнительница Гузель Уразова. Более недели артистка находится под пристальным наблюдением врачей в одной из ведущих московских клиник. Причиной госпитализации стало хирургическое вмешательство, которому певица подверглась несколько дней назад.

Шестичасовая операция, детали которой пока не разглашаются, явно далась Уразовой нелегко. Поначалу исполнительница старалась держать бодрый вид, сообщив поклонникам о своем удовлетворительном самочувствии. Однако по прошествии времени ситуация изменилась.

В последние дни передвижения Гузель по коридорам клиники сопряжены с явными трудностями. Усталый вид и тоскливые нотки в ее голосе красноречиво свидетельствуют о желании артистки поскорее вернуться домой. В своем недавнем видеообращении Уразова с сожалением сообщила, что врачи вновь отложили ее выписку из больницы.

Поклонники с нетерпением ждут возвращения любимой исполнительницы на сцену. Будем надеяться, что совсем скоро ее голос вновь зазвучит, а силы и здоровье полностью восстановятся.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети