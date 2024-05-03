Башкирию на выходные ждёт похолодание с мокрым снегом и заморозками

14:11, 03 май 2024

Башгидрометцентр сообщает о похолодании в Башкирии в ближайшие выходные. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а в некоторых районах столбик термометра опустится до -6 градусов ночью.

В пятницу, 3 мая, местами по республике пройдет небольшой дождь, в отдельных районах возможен снег. Ветер северо-западный, умеренный. Днем температура воздуха поднимется до +5…+10 градусов.

В субботу, 4 мая, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-западный, умеренный, местами с порывами до сильного. Ночью температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, в некоторых местах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5. Днем потеплеет до +3…+8 градусов.

В воскресенье, 5 мая, характер погоды сохранится. В отдельных районах пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Ночные заморозки окрепнут до -1…-6 градусов, днем же столбик термометра поднимется до +5…+10.

Несмотря на похолодание в выходные дни, в последующие дни в Башкирии ожидается незначительное потепление. Средняя дневная температура воздуха составит +8…+13 градусов.

Автор: Семен Подгорный