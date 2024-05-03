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В Башкирии простились с ветераном Великой Отечественной войны Мухаматзыей Ахматзакировым

В Башкирии простились с ветераном Великой Отечественной войны Мухаматзыей Ахматзакировым

14:16, 03 май 2024

Накануне в Аскинском районе Башкирии состоялась церемония прощания с ветераном Великой Отечественной войны Мухаметзыей Ахматзакировичем. О его кончине сообщил на своей странице в социальных сетях глава района Динис Юсупов.

Мухаметзыя Ахматзакирович, уроженец Аскинского района, в декабре 1944 года, будучи 18-летним юношей, отправился на фронт. Он служил в пехоте, артиллерии, был связистом, сражаясь с врагом на разных участках.

После окончания войны в Европе, Мухаметзыя Ахматзакирович был переброшен на Дальний Восток, где в составе Забайкальского военного округа участвовал в войне с Японией. Прошел весь боевой путь, доблестно сражаясь за освобождение страны от захватчиков.

После окончания Второй Мировой войны, его воинская служба продолжилась на Чукотке. Лишь в 1951 году, спустя семь долгих лет разлуки, он вернулся домой, в родной Аскинский район.

Мухаметзыя Ахматзакирович был награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Японией", юбилейными медалями. Вернувшись с фронта, он посвятил свою жизнь мирному труду, работая в колхозе.

Вместе со своей супругой Хабибямал Султавалиевной, также ветераном тыла, они прожили 71 год, воспитав пятерых детей. Мухаметзыя Ахматзакирович навсегда останется в памяти своих близких, друзей и всех, кто его знал, как мужественный воин, стойкий человек и любящий семьянин.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Аскинский район
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