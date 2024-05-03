В Башкирии единовременное пособие при рождении ребенка составило 28 300 рублей

14:23, 03 май 2024

В 2024 году размер единовременного пособия при рождении ребенка в Башкирии достиг суммы 28 300 рублей с учетом районного коэффициента.

За первые месяцы текущего года это денежное подспорье уже оказалось очень востребованным. Как сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Башкортостану, более 6 000 работающих родителей получили пособие на новорожденных. В общей сложности на эти цели было направлено свыше 167 миллионов рублей из бюджета.

Процесс оформления выплаты максимально упрощен благодаря проактивному порядку ее назначения. Работающим гражданам не требуется подавать заявление - после регистрации рождения малыша в ЗАГСе отделение Соцфонда автоматически запрашивает у работодателя необходимые сведения для назначения пособия. В случае появления на свет двойни или большего числа детей средства выделяются на каждого новорожденного.

Право на получение единовременной выплаты распространяется на всех граждан России, иностранцев с видом на жительство, лиц без гражданства и беженцев, проживающих на территории страны. Неработающие родители, усыновители и опекуны могут подать заявление в клиентскую службу территориального отдела Соцфонда, многофункциональный центр или через портал госуслуг. Если один из родителей не трудоустроен, средства перечисляются работающему родителю.

Автор: Семен Подгорный