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Башкирию накроет циклон с Арктики: будет жутко холодно

Башкирию накроет циклон с Арктики: будет жутко холодно

22:59, 03 май 2024

Влияние арктических воздушных масс в ближайшие выходные дни принесет в Башкирию резкое похолодание, сопровождаемое осадками в виде дождя, мокрого снега, а в некоторых регионах возможен даже временный снежный покров.

Согласно прогнозу Башгидромета, в субботу, 4 мая, по всей территории республики ожидается пасмурная погода. На большей части территории пройдут небольшие осадки, в отдельных районах они могут быть умеренными. Столбики термометров опустятся ночью до 0°C…+5°C, местами возможны заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы, до -5°C. Днем температура воздуха постепенно повысится до +3°C…+8°C.

Холодный ветер северо-западного направления будет дуть с умеренной скоростью, местами возможны порывы до сильного.

Среднесуточные температуры воздуха в эти дни будут на 5-7 градусов ниже климатической нормы, отмечают метеорологи.

В отдельных северо-восточных и горных районах республики 4-5 мая возможно образование временного снежного покрова.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: погода
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