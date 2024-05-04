В Башкирии ожидается усиление ветра и заморозки до -6 градусов

22:12, 04 май 2024

В воскресенье Башкирию ожидает резкое понижение температуры. Согласно прогнозу МЧС республики, с вечера субботы, 4 мая, и до вечера воскресенья, 5 мая, погода в регионе будет облачной с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днём существенных осадков не ожидается.

Главной особенностью погоды станет возвращение холодов. В ночь на воскресенье, 5 мая, по всей территории республики, включая Уфу , прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Столбики термометров опустятся до -1…-6 градусов. Днем же воздух прогреется лишь до +4…+9 градусов.

Помимо заморозков, жителей Башкирии ожидает и неприятная дымка на дорогах. В ночное и утреннее время видимость может снизиться до 1-2 километров, что представляет собой потенциальную опасность для водителей. МЧС республики призывает автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

Ветровая активность также будет ощущаться. В Уфе ветер будет дуть с северо-западного и западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети