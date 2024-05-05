В Башкирии простились с 27-летним участником СВО Камилем Исламовым

15:29, 05 май 2024

В деревне Самарино Благоварского района Башкирии накануне простились с 27-летним уроженцем этих мест, погибшим в ходе специальной военной операции.

Родившийся 27 января 1997 года, Камиль с детства впитал ценности трудолюбия и патриотизма. После окончания 9 классов местной школы, он решил связать свою жизнь с сельским хозяйством и поступил в Языковский колледж. 2 сентября 2022 года молодой человек заключил контракт и отправился в зону боевых действий в качестве старшего стрелка мотострелкового батальона.

По словам главы администрации района Марата Юсупова, Камиль проявил поистине героическое мужество на поле брани. Даже получив ранение, он вернулся в строй. Его доблесть, преданность воинскому долгу и товарищам по оружию навсегда останутся в памяти земляков.

У Камиля остались сын и дочь. Местные власти заверили, что семья героя не останется без поддержки, и пообещали окружить ее всесторонней заботой.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети