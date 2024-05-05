В Башкирии ожидаются дожди и бешенный ветер
20:17, 05 май 2024
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о резком изменении погодных условий. В ближайшую ночь и день регион накроет волна похолодания с заморозками и кратковременными дождями.
Ночные заморозки до -5 градусов коснутся некоторых районов Башкирии в ночь с 6 на 7 мая. Днем же столбики термометров поднимутся лишь до +6…+11 градусов, а на юго-востоке республики потеплеет до +15.
Несмотря на дневное тепло, ночью по северо-западу и днем по всей республике пройдут кратковременные дожди. Ветер усилится до 7-12 м/с, а местами ожидаются порывы до 15-20 м/с.
Хорошая видимость на дорогах сохранится, однако водителям рекомендуется соблюдать осторожность в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Автор: Вадим Рудаков
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