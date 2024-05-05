В Башкирии похоронили 22-летнего участника СВО Чингиза Латыпова
20:25, 05 май 2024
В Мечетлинском районе Башкирии простились с 22-летним военнослужащим Чингизом Латыповым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
Чингиз родился 27 мая 2001 года в самой обычной семье. После окончания 9 классов парень поступил в Уфимский авиационный техникум, где освоил специальность «Производство авиационных двигателей».
Отслужив срочную службу в рядах Российской армии в должности оператора зенитных ракет, Чингиз не остался равнодушным к событиям, разворачивающимся на Донбассе. В декабре 2023 года он принял осознанное решение подписать контракт и отправиться в зону проведения спецоперации.
«Это невосполнимая утрата для семьи, друзей и всех, кто был знаком с Чингизом. Он был добрым, отзывчивым, всегда готовым прийти на помощь. Его героизм и самоотверженность будут служить примером для подражания», — написал в соцсетях глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин.
Соболезнования родным и близким Чингиза Латыпова выразили его сослуживцы, руководство района и республики.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Фиданом Гиззатовым
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Ильгизар Ахкямов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Мечетлинского района Башкирии Владислав Щербинин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Благоварского района Башкирии Александр Губарев