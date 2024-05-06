В зоне СВО погиб многодетный отец из Башкирии Мурад Гафуров

09:25, 06 май 2024

В селе Ургуш Караидельского района Башкирии накануне простились с Мурадом Гафуровым - рядовым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Мурад Гафуров был обычным парнем из глубинки. После окончания учебы он устроился работать на пилораму охранником, чтобы содержать семью. В тихой сельской жизни встретил свою любовь и обрел счастье с избранницей.

В июне 2023 года Мурад, который не проходил срочную службу, принял волевое решение – подписал контракт и отправился выполнять воинский долг в зону проведения специальной военной операции. Впереди его ждали тяжелые испытания. Уже в июле по состоянию здоровья он вернулся домой, но ненадолго. В декабре 2023-го Гафуров вновь заключил контракт и вернулся на передовую.

Боец погиб 17 января 2024 года.

- Наш земляк Мурад Гафуров показал пример несгибаемого мужества и самоотверженности, - отметил глава местной администрации Айдар Шайдуллин. - Мы скорбим вместе с родными и близкими этого героического человека и выражаем им искренние соболезнования.

У погибшего солдата остались сестра, жена и четверо детей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети