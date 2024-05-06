В Башкирии погода преподнесет новые сюрпризы

09:38, 06 май 2024

Несмотря на то, что май традиционно радует теплом и солнцем, на этой неделе жителей республики ожидает переменчивая погода с кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.

В понедельник, 6 мая, погода будет облачной с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер подует с юго-востока, переходя на южный, с умеренной скоростью, местами возможны порывы до сильного. Столбики термометров днём поднимутся до +6°C…+11°C, а на юго-востоке воздух прогреется до +15°C.

Вторник, 7 мая, также не порадует обилием солнца. Местами пройдут кратковременные дожди, а в северных районах ночью возможен даже снег. Ветер сменит направление на западное и юго-западное, сохранив умеренную скорость. Температура воздуха ночью опустится до +1°C…+6°C, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0°C…-2°C. Днем воздух прогреется до +11°C…+16°C.

В среду, 8 мая, погода еще больше испортится. К кратковременным дождям добавятся грозы. Ветер подует с юго-запада с умеренной скоростью, местами возможны порывы до сильного. Ночью температура воздуха составит +6°C…+11°C, а днем воздух прогреется до +12°C…+17°C, на юге республики возможно повышение температуры до +22°C.

В целом, первая половина недели будет характеризоваться неустойчивой погодой с преобладанием облачной погоды, кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром. Температура воздуха будет колебаться в пределах +6°C…+22°C.

Автор: Алия Карачурина