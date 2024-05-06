В Башкирии дали неожиданный прогноз погоды на май

09:45, 06 май 2024

Резкое похолодание, принесенное арктическими воздушными массами, омрачило весенние деньки в Башкирии. Стремительное падение температур на пять-семь градусов ниже климатической нормы заставило жителей республики запахнуть теплую одежду поплотнее. Однако, согласно прогнозам синоптиков, майская погода приготовила для региона несколько неожиданных поворотов.

По данным Башгидромета, последний весенний месяц преподнесет ряд сюрпризов. Несмотря на то, что среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах нормы около +13 градусов, осадков прогнозируется меньше обычного. Май будет относительно сухим в республике.

Первые признаки потепления проявятся уже в ближайшие дни. 6 мая ночью еще стоит ожидать заморозков в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. Днем температура поднимется до +6...+11 градусов, а на юго-востоке региона будет еще теплее – до +15 градусов. На следующий день, 7 мая, ночные температуры составят +1...+6 градусов, местами возможны заморозки до 0...-2 градусов. Днем воздух прогреется до +11...+16 градусов.

Самым теплым днем недели обещает стать среда, 8 мая. Ночью термометры покажут +6...+11 градусов, а днем жители республики смогут насладиться температурой +12...+17 градусов. На юге региона столбики термометров даже поднимутся до отметки +22 градуса.

Согласно данным Гидрометцентра России, в предстоящие длинные выходные погода будет прохладной. 9 мая днем ожидается +11 градусов, 10 мая – всего +9 градусов. Однако с 11 мая температура вновь начнет расти, прогнозируется уже +15 градусов.

Синоптики Гисметео обнадеживают: в последующие майские дни заморозков уже не будет. 12 мая воздух прогреется до +19 градусов. Неделя с 13 по 19 мая тоже обещает быть теплой, с температурами от +16 до +21 градуса. В третьей декаде месяца сохранится комфортная погода с показателями термометров +18...+20 градусов. Аномальной жары в мае синоптики не прогнозируют.

Автор: Семен Подгорный