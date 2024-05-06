Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

На СВО погиб наводчик пулеметного отделения из Башкирии Вакиль Фаткуллин

На СВО погиб наводчик пулеметного отделения из Башкирии Вакиль Фаткуллин

14:46, 06 май 2024

В деревне Малобаиково Ишимбайского района Башкирии состоялась церемония прощания с сержантом контрактной службы Вакилем Фаткуллиным, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

Вакиль Фаткуллин, уроженец Ишимбайского района, служил в должности наводчика пулеметного отделения в составе батальона имени Александра Доставалова. Он мужественно сражался на передовой, защищая интересы нашей Родины.

- Вакиль Муратович был настоящим героем, - отметил глава Ишимбайского района Азат Ишемгулов. - Он всегда был готов прийти на помощь, защитить своих близких и друзей. Его верность долгу, мужество и самоотверженность будут служить примером для всех нас.
В зоне СВО погиб многодетный отец из Башкирии Мурад Гафуров

Читайте также:

В зоне СВО погиб многодетный отец из Башкирии Мурад Гафуров
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Ишимбайский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

На СВО погиб «шаймуратовец» Руслан Байтимиров
Общество в Башкирии
На СВО погиб «шаймуратовец» Руслан Байтимиров
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Дамир Зайруллин
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Ишимбайского района Башкирии Дамир Зайруллин
В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Алушкиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Виктором Алушкиным
В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым Евгением Гладковым
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим на СВО рядовым Евгением Гладковым


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok