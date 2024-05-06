На СВО погиб наводчик пулеметного отделения из Башкирии Вакиль Фаткуллин

14:46, 06 май 2024

В деревне Малобаиково Ишимбайского района Башкирии состоялась церемония прощания с сержантом контрактной службы Вакилем Фаткуллиным, погибшим при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.

Вакиль Фаткуллин, уроженец Ишимбайского района, служил в должности наводчика пулеметного отделения в составе батальона имени Александра Доставалова. Он мужественно сражался на передовой, защищая интересы нашей Родины.

- Вакиль Муратович был настоящим героем, - отметил глава Ишимбайского района Азат Ишемгулов. - Он всегда был готов прийти на помощь, защитить своих близких и друзей. Его верность долгу, мужество и самоотверженность будут служить примером для всех нас.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети