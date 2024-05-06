В Башкирии похоронили бойца СВО Никиту Гаврилова
14:58, 06 май 2024
Жители Башкирии проводили в последний путь одного из своих сыновей – бойца Никиту Гаврилова, который отдал свою жизнь, защищая Родину в ходе специальной военной операции.
В октябре прошлого года 31-летний Никита Гаврилов заключил контракт с Министерством обороны России и был направлен в зону боевых действий.
Выполняя свой воинский долг, Никита Гаврилов проявил истинное мужество и самоотверженность, достойные настоящего героя. Смертельное ранение боец получил 19 апреля.
Скорбная церемония прощания, состоявшаяся в Мелеузе, объединила всех, кто желал отдать дань уважения погибшему воину.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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