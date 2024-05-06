В Башкирии похоронили бойца СВО Никиту Гаврилова

14:58, 06 май 2024

Жители Башкирии проводили в последний путь одного из своих сыновей – бойца Никиту Гаврилова, который отдал свою жизнь, защищая Родину в ходе специальной военной операции.

В октябре прошлого года 31-летний Никита Гаврилов заключил контракт с Министерством обороны России и был направлен в зону боевых действий.

Выполняя свой воинский долг, Никита Гаврилов проявил истинное мужество и самоотверженность, достойные настоящего героя. Смертельное ранение боец получил 19 апреля.

Скорбная церемония прощания, состоявшаяся в Мелеузе, объединила всех, кто желал отдать дань уважения погибшему воину.

Читайте также: На СВО погиб наводчик пулеметного отделения из Башкирии Вакиль Фаткуллин

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети