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В Башкирии похоронили бойца СВО Никиту Гаврилова

В Башкирии похоронили бойца СВО Никиту Гаврилова

14:58, 06 май 2024

Жители Башкирии проводили в последний путь одного из своих сыновей – бойца Никиту Гаврилова, который отдал свою жизнь, защищая Родину в ходе специальной военной операции.

В октябре прошлого года 31-летний Никита Гаврилов заключил контракт с Министерством обороны России и был направлен в зону боевых действий.

Выполняя свой воинский долг, Никита Гаврилов проявил истинное мужество и самоотверженность, достойные настоящего героя. Смертельное ранение боец получил 19 апреля.

Скорбная церемония прощания, состоявшаяся в Мелеузе, объединила всех, кто желал отдать дань уважения погибшему воину.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Мелеуз спецоперация Погибшие на Украине
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