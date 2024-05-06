В Уфе простились с погибшим в СВО 36-летним Артуром Тимершиным

15:07, 06 май 2024

В Уфе простились с Артуром Тимершиным, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Церемония прощания состоялась в театре «Нур», собрав близких, друзей, сослуживцев и представителей власти.

Уфимец Артур Тимершин появился на свет в 1987 году. Окончив школу № 38 он продолжил обучение в училище № 75. Во время прохождения срочной службы Артур был наводчиком средних танков, а после армии трудился инженером в компании «Дюртюлимелиоводстрой».

С 2022 года он вновь встал в строй, исполняя свой воинский долг в должности заместителя командира взвода, командира отделения мотострелковой роты. Военнослужащий получил смертельное ранение 12 апреля 2024 года.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети