На Башкирию обрушатся штормовой ветер и дожди с грозами

17:56, 07 май 2024

В ближайшие сутки погода в Башкирии резко изменится. МЧС по РБ объявило предупреждение о сильных грозах, шквальном ветре и тумане.

8 мая на территории Башкирии ожидаются кратковременные дожди, местами сопровождаемые грозами. Ветер подует с юго-востока и юга со скоростью 8-13 метров в секунду, при порывах до 16-21 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до +4...+9 градусов, а днем поднимется до +15...+20. Однако стоит быть готовыми к туману, который может окутать отдельные участки дорог ночью и утром, снизив видимость до 500-1000 метров.

Жителей Уфы ждет переменчивая погода. Ночью температура воздуха составит +7...+9 градусов, а днем ожидается потепление до +18...+20. Небо над городом также затянет тучами, пойдет кратковременный дождь, а ветер усилится до 21 метра в секунду.

МЧС рекомендует:

Избегать поездок за город, особенно на дальние расстояния.

При необходимости выезда на автомобиле быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Не оставлять автомобили под деревьями и линиями электропередач.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 101 или 112.

Автор: Вадим Рудаков