В Уфе простились с бойцом СВО, который спасал горожан от пожаров
09:13, 08 май 2024
Накануне в Уфе простились с Павлом Драным, 35-летним пожарным, погибшим при выполнении боевых задач в рамках СВО.
Павел – уроженец Уфы. После окончания Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России по специальности "пожарная безопасность" он с честью отдал долг Родине, сначала во время срочной службы (2010-2011 гг.), а затем – в качестве пожарного.
Друзья и коллеги вспоминают Павла как отзывчивого, смелого и надежного человека, всегда готового прийти на помощь. Он был душой компании, заряжая всех вокруг своим оптимизмом и жизнерадостностью.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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