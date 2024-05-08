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В Уфе простились с бойцом СВО, который спасал горожан от пожаров

В Уфе простились с бойцом СВО, который спасал горожан от пожаров

09:13, 08 май 2024

Накануне в Уфе простились с Павлом Драным, 35-летним пожарным, погибшим при выполнении боевых задач в рамках СВО.

Павел – уроженец Уфы. После окончания Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России по специальности "пожарная безопасность" он с честью отдал долг Родине, сначала во время срочной службы (2010-2011 гг.), а затем – в качестве пожарного.

Друзья и коллеги вспоминают Павла как отзывчивого, смелого и надежного человека, всегда готового прийти на помощь. Он был душой компании, заряжая всех вокруг своим оптимизмом и жизнерадостностью.

В Уфе простились с погибшим в СВО 36-летним Артуром Тимершиным

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В Уфе простились с погибшим в СВО 36-летним Артуром Тимершиным
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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