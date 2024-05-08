Стал известен район Уфы с самой высокой смертностью населения

10:31, 08 май 2024

В Башкирии зафиксирован неутешительный рост смертности в первом квартале 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество смертей увеличилось на 5,4%, достигнув 12 982 случаев. Уфа, столица республики, также не избежала печальной статистики: число смертей здесь выросло на 2,1%, составив 3 383 человека за первые три месяца текущего года.

Анализ данных, предоставленных Госкомитетом республики по делам юстиции, показывает, что наибольшее количество смертей в Уфе было зарегистрировано специализированным отделом ЗАГСа. За январь-март 2024 года здесь было зафиксировано 2 054 летальных исхода.

Среди районов Уфы лидером по числу смертей стал Калининский ЗАГС, где зафиксировано 439 случаев (+3,5%). Далее следуют Октябрьский (267, +29,6%), Советский (239, +10,9%) и Кировский (172, +1,8%) районы.

Менее выраженный рост смертности наблюдался в Орджоникидзевском (72, +4,3%), Демском (86, +16,2%) и Ленинском (28, -20%) районах.

Причины роста смертности пока неясны. Специалисты предполагают, что это может быть связано с влиянием пандемии COVID-19, а также с другими факторами, такими как старение населения, ухудшение экологической ситуации и рост хронических заболеваний.

Автор: Вадим Рудаков