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Стало известно о состоянии здоровья известной в Башкирии певицы Гузель Уразовой после операции

Стало известно о состоянии здоровья известной в Башкирии певицы Гузель Уразовой после операции

11:29, 08 май 2024

Для поклонников талантливой исполнительницы Гузель Уразовой наступил долгожданный миг облегчения. После нескольких недель тревоги знаменитая артистка преодолела трудности, связанные со своим здоровьем. 7 мая в своих социальных сетях она опубликовала радостное видео из аэропорта Казани, куда вернулась после прохождения сложного лечения в одной из московских клиник.

Хотя певица пока воздерживается от разглашения деталей своего недуга, очевидно, что врачам удалось успешно справиться с проблемой.

Ранее сообщалось, что Гузель перенесла продолжительную шестичасовую операцию. Тогда подробности медицинского вмешательства оставались в тайне, что порождало множество догадок среди поклонников. Некоторые даже предположили, что артистка решилась на пластическую операцию, основываясь на фотографиях из больничной палаты.

Ходит с трудом: известную в Башкирии певицу Гузель Уразову врачи после операции не отпускают из Москвы

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Гузель Уразова
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