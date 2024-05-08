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Башкирию настигнет непогода: ливни, шквалистый ветер и заморозки

Башкирию настигнет непогода: ливни, шквалистый ветер и заморозки

17:16, 08 май 2024

МЧС Башкирии сообщает о надвигающемся на республику ухудшении погодных условий. 9 мая в восточных районах региона ожидаются мощные ливни, сопровождающиеся шквалистым ветром с порывами до 15-20 метров в секунду.

Сильный дождь, снижая видимость на дорогах до 500 метров и менее, представляет серьезную угрозу для водителей. В связи с этим, МЧС настоятельно рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Помимо ливней, в северо-западных районах Башкирии прогнозируются заморозки как в воздухе, так и на поверхности почвы. Температура опустится до 0...-3°C.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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