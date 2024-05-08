Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

На СВО погиб боец из Башкирии, который руководил пожарными

На СВО погиб боец из Башкирии, который руководил пожарными

20:30, 08 май 2024

В Кигинском районе Башкирии с почестями проводили в последний путь Адика Зиннурова. Мужчина погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине.

Адик Зиннуров родился и вырос в деревне Тукаево. После окончания школы поступил в Дуванский аграрный техникум, где получил специальность агронома. Пройдя срочную службу в Чите, он не раз на деле доказывал свою храбрость и самоотверженность, участвуя в ликвидации бандформирований в Закавказье.

Мирная жизнь также не была чужда Адику. Он трудился на пищекомбинате, а затем в Верхнекигинском лесхозе. С 2003 года по 2024 год был начальником караула 82-ой пожарно-спасательной части 32-го пожарно-спасательного отряда МЧС по Башкирии.

В январе 2024 года, движимый чувством патриотизма и желанием защитить свою Родину, Адик Зиннуров принял решение стать добровольцем и отправился в зону спецоперации.

В Уфе простились с бойцом СВО, который спасал горожан от пожаров

Читайте также:

В Уфе простились с бойцом СВО, который спасал горожан от пожаров
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В Башкирии похоронили бойца СВО Никиту Гаврилова
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили бойца СВО Никиту Гаврилова
В Мишкинском районе Башкирии похоронили участника СВО Евгения Александрова
Общество в Башкирии
В Мишкинском районе Башкирии похоронили участника СВО Евгения Александрова
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров
Общество в Башкирии
В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Говен Байбатыров
В Уфе похоронили участника СВО Виталия Давлетшина
Общество в Башкирии
В Уфе похоронили участника СВО Виталия Давлетшина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok