На СВО погиб боец из Башкирии, который руководил пожарными

20:30, 08 май 2024

В Кигинском районе Башкирии с почестями проводили в последний путь Адика Зиннурова. Мужчина погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине.

Адик Зиннуров родился и вырос в деревне Тукаево. После окончания школы поступил в Дуванский аграрный техникум, где получил специальность агронома. Пройдя срочную службу в Чите, он не раз на деле доказывал свою храбрость и самоотверженность, участвуя в ликвидации бандформирований в Закавказье.

Мирная жизнь также не была чужда Адику. Он трудился на пищекомбинате, а затем в Верхнекигинском лесхозе. С 2003 года по 2024 год был начальником караула 82-ой пожарно-спасательной части 32-го пожарно-спасательного отряда МЧС по Башкирии.

В январе 2024 года, движимый чувством патриотизма и желанием защитить свою Родину, Адик Зиннуров принял решение стать добровольцем и отправился в зону спецоперации.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети