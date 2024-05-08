На СВО погиб боец из Башкирии, который руководил пожарными
20:30, 08 май 2024
В Кигинском районе Башкирии с почестями проводили в последний путь Адика Зиннурова. Мужчина погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции на Украине.
Адик Зиннуров родился и вырос в деревне Тукаево. После окончания школы поступил в Дуванский аграрный техникум, где получил специальность агронома. Пройдя срочную службу в Чите, он не раз на деле доказывал свою храбрость и самоотверженность, участвуя в ликвидации бандформирований в Закавказье.
Мирная жизнь также не была чужда Адику. Он трудился на пищекомбинате, а затем в Верхнекигинском лесхозе. С 2003 года по 2024 год был начальником караула 82-ой пожарно-спасательной части 32-го пожарно-спасательного отряда МЧС по Башкирии.
В январе 2024 года, движимый чувством патриотизма и желанием защитить свою Родину, Адик Зиннуров принял решение стать добровольцем и отправился в зону спецоперации.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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