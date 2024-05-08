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Станет полностью запрещено: владельцев квартир со счетчиками ждет сюрприз с 10 мая

Станет полностью запрещено: владельцев квартир со счетчиками ждет сюрприз с 10 мая

22:10, 08 май 2024

С 1 июля 2024 года владельцы квартир по всей стране могут вздохнуть с облегчением: Верховный суд отменил требование управляющих компаний и ТСЖ предоставлять документы о поверке счетчиков воды, электричества и других ресурсов.

Это знаковое решение, которого многие ждали годами, призвано защитить интересы собственников жилья и избавить их от ненужных трат.

Больше никаких справок и поверок

Теперь управляющие компании не вправе требовать от граждан документы, подтверждающие поверку счетчиков. Это означает, что вы можете спокойно пользоваться своими счетчиками, не беспокоясь о дополнительных расходах на бюрократические процедуры.

Возврат средств за необоснованные платежи

Если в прошлом вы оплачивали поверку счетчиков, вы имеете право вернуть эти средства. Для этого необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ с соответствующим заявлением.

Экономия и простота

Новые правила не только избавляют от бумажной волокиты, но и стимулируют к бережному использованию ресурсов. Счетчики, как и прежде, помогают экономить на коммунальных платежах, а отсутствие необходимости в их постоянной поверке делает процесс учета более простым и прозрачным.

Эксперты одобряют

Решение Верховного суда приветствуется экспертами в сфере ЖКХ. Они отмечают, что оно не только облегчит жизнь миллионам людей, но и будет способствовать более справедливому и прозрачному расчету коммунальных платежей.

Важно

Несмотря на отмену обязательной поверки, рекомендуется регулярно (в соответствии с рекомендациями производителя) проверять работоспособность своих счетчиков.

Теперь стоит запрет: новое правило вводится для владельцев квартир со счетчиками

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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