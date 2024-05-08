Срочно подавайте заявление: пенсионерам в мае начислят по 10 000 рублей
22:21, 08 май 2024
В преддверии мая в социальных сетях и интернет-пространстве гуляли слухи о единовременной выплате в 10 тысяч рублей для всех пенсионеров страны. Эта информация взбудоражила многих, ведь уровень инфляции бьет рекорды, а дополнительные средства могли бы стать ощутимой поддержкой. Однако, как оказалось, реальность далека от ожиданий.
Специалист по пенсионным вопросам Сергей Власов развеял мифы вокруг выплат и пояснил, что на самом деле 10 тысяч рублей получат не все пенсионеры, а лишь отдельные категории граждан.
Кому же положены эти выплаты?
- Ветеранам: Федеральные власти действительно выделили средства на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов и других категорий граждан, имеющих статус, связанный с историческими событиями.
- Малообеспеченным пенсионерам: В некоторых регионах могут быть предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров, чей доход не превышает установленного минимума.
- Получатели социальных доплат: Если пенсия человека ниже прожиточного минимума в регионе, ему автоматически назначается доплата до этой суммы.
Что же касается остальных пенсионеров?
К сожалению, единовременной выплаты в 10 тысяч рублей для них не предусмотрено.
Важно!
- Не верьте слухам и непроверенной информации, распространяемой в интернете.
- Достоверную информацию о положенных вам выплатах можно получить на официальных сайтах государственных органов или в Пенсионном фонде.
- Не торопитесь с выводами и не делайте поспешных решений, основываясь на непроверенных данных.
Помните, что вы всегда можете обратиться за консультацией к специалистам, которые помогут разобраться в вопросах, касающихся ваших пенсионных выплат.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: Freepik.ru
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