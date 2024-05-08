Срочно подавайте заявление: пенсионерам в мае начислят по 10 000 рублей

22:21, 08 май 2024

В преддверии мая в социальных сетях и интернет-пространстве гуляли слухи о единовременной выплате в 10 тысяч рублей для всех пенсионеров страны. Эта информация взбудоражила многих, ведь уровень инфляции бьет рекорды, а дополнительные средства могли бы стать ощутимой поддержкой. Однако, как оказалось, реальность далека от ожиданий.

Кому же положены эти выплаты?

Ветеранам: Федеральные власти действительно выделили средства на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов и других категорий граждан, имеющих статус, связанный с историческими событиями.

Малообеспеченным пенсионерам: В некоторых регионах могут быть предусмотрены дополнительные выплаты для пенсионеров, чей доход не превышает установленного минимума.

Получатели социальных доплат: Если пенсия человека ниже прожиточного минимума в регионе, ему автоматически назначается доплата до этой суммы.

Что же касается остальных пенсионеров?

Специалист по пенсионным вопросам Сергей Власов развеял мифы вокруг выплат и пояснил, что на самом деле 10 тысяч рублей получат не все пенсионеры, а лишь отдельные категории граждан.

К сожалению, единовременной выплаты в 10 тысяч рублей для них не предусмотрено.

Важно!

Не верьте слухам и непроверенной информации, распространяемой в интернете.

Достоверную информацию о положенных вам выплатах можно получить на официальных сайтах государственных органов или в Пенсионном фонде.

Не торопитесь с выводами и не делайте поспешных решений, основываясь на непроверенных данных.

Помните, что вы всегда можете обратиться за консультацией к специалистам, которые помогут разобраться в вопросах, касающихся ваших пенсионных выплат.

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Автор: Вадим Рудаков

Фото: Freepik.ru