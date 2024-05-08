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Вырастет на 100%: Мишустин честно назвал суммы новых пенсий

Вырастет на 100%: Мишустин честно назвал суммы новых пенсий

22:39, 08 май 2024

В начале мая 2024 года российские пенсионеры столкнулись с серьезными изменениями в системе начисления и выплаты пенсий. Нововведения, направленные на создание более справедливой системы пенсионного обеспечения, затронули тех, кто ранее был занят в ключевых отраслях экономики, таких как авиация и угольная промышленность. Реформы призваны учесть трудовой стаж, размер заработной платы и объем специальных взносов в Пенсионный фонд при расчете пенсионных выплат.

Одним из центральных нововведений стала индексация пенсий для работников авиационной и угольной промышленности, которая теперь будет происходить четырежды в год. Первый пересчет пройдет уже в мае.

Премьер-министр Михаил Мишустин также объявил об увеличении пенсионных выплат для граждан старше 80 лет и инвалидов первой группы, закон вступит в силу с 1 марта 2024 года. Размер прибавки составит 8134 рубля. Кроме того, определенные категории пенсионеров получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей в честь Дня Победы без необходимости подавать заявления.

В рамках реформы с марта 2024 года на портале госуслуг стал доступен новый инструмент – калькулятор пенсионных накоплений. Он поможет гражданам рассчитать свой индивидуальный пенсионный коэффициент и трудовой стаж, облегчая процесс планирования будущих взносов для увеличения размера пенсии. Это нововведение позволит россиянам более эффективно управлять своими пенсионными накоплениями.

Срочно подавайте заявление: пенсионерам в мае начислят по 10 000 рублей

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Автор: Алия Карачурина
Теги: пенсии
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