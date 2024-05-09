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В Федоровском районе Башкирии простились сразу с двумя бойцами СВО

В Федоровском районе Башкирии простились сразу с двумя бойцами СВО

10:47, 09 май 2024

В Башкирии, в сёлах Верхний Алыштан, Нижний Алыштан и Бала-Четырман Федоровского района республики, прошли церемонии прощания с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции (СВО).

Владислав Сергеев, уроженец села Верхний Алыштан, в феврале 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на передовую. Незадолго до своего 41-летия, 10 марта, он получил смертельное ранение.

Односельчане вспоминают Владислава как храброго и мужественного человека, всегда готового прийти на помощь.

Арслан Давлетбердин из села Бала-Четырман также в феврале ушёл добровольцем в зону СВО. 10 марта ему исполнилось 36 лет.

1 апреля, во время выполнения боевой задачи у села Водяное в ДНР, Арслан получил смертельное ранение.

Соболезнования родным и близким погибших героев выражают не только жители их сел, но и вся Башкирия. В социальных сетях люди делятся воспоминаниями о Владиславе и Арслане, отмечая их патриотизм, стойкость и самоотверженность.

На СВО погиб боец из Башкирии, который руководил пожарными

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Федоровский район спецоперация Погибшие на Украине
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