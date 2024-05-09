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В Башкирии ухудшится погода

В Башкирии ухудшится погода

22:18, 09 май 2024

МЧС Республики Башкортостан предупреждает жителей о резком изменении погодных условий, которое ожидается уже завтра, 10 мая.

Синоптики Башгидромета прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Порывы ветра будут ощущаться по всей территории республики.

В ночное время столбик термометра опустится до -6°C, местами возможны заморозки как в воздухе, так и на почве.

Днем же погоду испортят осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха при этом понизится до +4°C…+9°C.

МЧС региона уже разослало SMS-оповещения жителям Башкортостана, призывая их быть осторожными и по возможности не выходить на улицу в непогоду.

Рекомендации:

  • Избегайте нахождения под ветхими деревьями, линиями электропередач и другими объектами, которые могут представлять опасность при сильном ветре.
  • Закройте окна и форточки, убедитесь, что ваши окна и двери надежно закрыты.
  • Ограничьте поездки на автомобиле, особенно на дальние расстояния.
  • Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.
  • При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112.
Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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