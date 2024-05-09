В Башкирии ухудшится погода

22:18, 09 май 2024

МЧС Республики Башкортостан предупреждает жителей о резком изменении погодных условий, которое ожидается уже завтра, 10 мая.

Синоптики Башгидромета прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Порывы ветра будут ощущаться по всей территории республики.

В ночное время столбик термометра опустится до -6°C, местами возможны заморозки как в воздухе, так и на почве.

Днем же погоду испортят осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха при этом понизится до +4°C…+9°C.

МЧС региона уже разослало SMS-оповещения жителям Башкортостана, призывая их быть осторожными и по возможности не выходить на улицу в непогоду.

Рекомендации:

Избегайте нахождения под ветхими деревьями, линиями электропередач и другими объектами, которые могут представлять опасность при сильном ветре.

Закройте окна и форточки, убедитесь, что ваши окна и двери надежно закрыты.

Ограничьте поездки на автомобиле, особенно на дальние расстояния.

Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по телефону 112.

Автор: Вадим Рудаков