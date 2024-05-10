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Стало известно, когда в Башкирии наконец-то потеплеет

Стало известно, когда в Башкирии наконец-то потеплеет

12:00, 10 май 2024

Башкирию ждет контрастная погода в конце майских праздников. По данным Гидрометцентра России, после прохладных выходных жителей республики ждет долгожданное потепление.

Уже в субботу, 11 мая, столбик термометра днем поднимется до +12 градусов, а ночью - до +7. В воскресенье воздух прогреется еще больше: днем ожидается +15 градусов.

Однако это тепло будет недолгим. 13 и 14 мая днем температура снова понизится до +11…+13 градусов. Но уже 15 мая дневной максимум вернется к +15 градусам. К сожалению, этот день не станет исключением: осадки прогнозируются как ночью, так и днем.

Более долгосрочный прогноз Гисметео предвещает дальнейшее потепление. 16 и 17 мая днем воздух прогреется до +17…+18 градусов, а ночью установится комфортная +10-градусная температура. 18, 19 и 20 мая днем ожидается +14…+16 градусов, а в последующие дни воздух прогреется до +18 градусов.

Не стоит забывать об осадках: Гисметео прогнозирует дожди 12 и 13 мая, а также с 17 по 22 мая.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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