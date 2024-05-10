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В зоне проведения СВО погиб 37-летний Руслан Кидрасов из Башкирии

В зоне проведения СВО погиб 37-летний Руслан Кидрасов из Башкирии

12:09, 10 май 2024

Накануне траурная весть омрачила Альшеевский район Башкирии. В зоне проведения специальной военной операции погиб 37-летний уроженец республики Руслан Кидрасов.

Со слов главы администрации района Дамира Мустафина, Руслан самоотверженно выполнил свой воинский долг, защищая мирных жителей Донбасса.
— Это невосполнимое горе для всех нас, — с сожалением отметил Дамир Мустафин. — Руслан был настоящим героем, верным сыном своей Родины. Мы навсегда запомним его мужество, отвагу и самоотверженность.

Прощание с Русланом Кидрасовым состоялось в пятницу, 10 мая, в 11:00 часов утра перед зданием администрации сельского поселения в Шафраново.

— В эти тяжелые минуты мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Руслана. Скорбим вместе с вами, — добавил глава администрации.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Альшеевский район спецоперация Погибшие на Украине
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