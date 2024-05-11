Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии прогнозируется ненастная погода

В Башкирии прогнозируется ненастная погода

23:25, 11 май 2024

В последний день майских выходных, 12 мая, жителей Башкирии ожидает ненастная погода: синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями, кратковременные дожди, а местами – грозы.

Ночью осадки пройдут локально, а днём охватят всю территорию республики. Ветер будет юго-западный, с порывами до 18 метров в секунду, днём сменит свое направление на северо-западное.

Столбик термометра ночью опустится до +1°C…+6°C, а в отдельных юго-восточных районах возможны заморозки до -3°C. Днём же воздух прогреется до +8°C…+13°C, а на юге республики – до +18°C.

МЧС республики предупреждает, что из-за осадков днём видимость на отдельных участках дорог может ухудшиться до 1-2 километров.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии погода преподнесет новые сюрпризы
Общество в Башкирии
В Башкирии погода преподнесет новые сюрпризы
Башкирию ждёт похолодание с дождями и снегом
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт похолодание с дождями и снегом
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроет циклон: снег, дождь, ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok