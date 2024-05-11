В Башкирии прогнозируется ненастная погода

23:25, 11 май 2024

В последний день майских выходных, 12 мая, жителей Башкирии ожидает ненастная погода: синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями, кратковременные дожди, а местами – грозы.

Ночью осадки пройдут локально, а днём охватят всю территорию республики. Ветер будет юго-западный, с порывами до 18 метров в секунду, днём сменит свое направление на северо-западное.

Столбик термометра ночью опустится до +1°C…+6°C, а в отдельных юго-восточных районах возможны заморозки до -3°C. Днём же воздух прогреется до +8°C…+13°C, а на юге республики – до +18°C.

МЧС республики предупреждает, что из-за осадков днём видимость на отдельных участках дорог может ухудшиться до 1-2 километров.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети