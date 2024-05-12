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Сильный ветер и заморозки: в Башкирии предупреждают об ухудшении погоды

Сильный ветер и заморозки: в Башкирии предупреждают об ухудшении погоды

23:06, 12 май 2024

МЧС Башкирии сообщает о надвигающейся на регион непогоде. Уже вечером, 12 мая, жителей республики ожидает резкое похолодание. Ночная температура воздуха опустится до +1°C, а в отдельных районах возможны заморозки до -5°C.

Ненастье задержится в Башкирии и 13 мая. Спасатели прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 18 м/с, а также сильные дожди.

В ночные часы столбик термометра покажет +1°C…+6°C, при этом в некоторых местах сохранится вероятность заморозков до 0°C…-5°C. Днем же воздух прогреется лишь до +7°C…+12°C.

На дорогах региона из-за обильных осадков возможно ухудшение видимости до 1-2 километров.

МЧС Башкирии просит жителей республики быть осторожными, по возможности воздержаться от поездок, особенно дальних.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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