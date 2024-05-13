В Башкирии попрощались сразу с двумя погибшими бойцами СВО

19:29, 13 май 2024

Сегодня Стерлитамак простился с двумя своими сыновьями - Вадимом Буляккуловым и Фанилем Якуповым, павшими в ходе специальной военной операции.

Проводить героев в последний путь пришли их близкие, родные, а также депутат городского совета Ринат Райманов и первый замглавы администрации Стерлитамака Артур Гафаров.

Со словами соболезнования они обратились к семьям погибших, подчеркнув, что Вадим и Фаниль навсегда останутся в памяти как мужественные и самоотверженные защитники Отечества.

За проявленные стойкость и героизм оба солдата посмертно награждены орденом Мужества.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети