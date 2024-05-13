Погода в Башкирии приятно удивит
22:07, 13 май 2024
Согласно прогнозу Башгидромета в ближайшие дни Башкирию ждет долгожданное потепление. Ночами температура будет колебаться от 0 до +5 градусов, с локальными заморозками до -3 градусов на поверхности почвы.
Днем же столбики термометров уверенно поднимутся до +10…+15 градусов, радуя жителей республики по-настоящему весенним теплом. Солнечная погода станет идеальным фоном для прогулок, пикников и других приятных занятий на свежем воздухе.
Умеренный ветер ожидается северо-западного и северного направлений.
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Автор: Семен Подгорный
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