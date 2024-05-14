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В Башкирии температура воздуха приблизится к +20 градусам

В Башкирии температура воздуха приблизится к +20 градусам

20:12, 14 май 2024

Весна в Башкирии, как и подобает переменчивой красавице, то дарит ласковые деньки, то вновь окутывает регион похолоданием. Но капризам погоды скоро придет конец: по прогнозам синоптиков Башгидромета, в республику уже в ближайшие дни вернется долгожданное тепло.

15 мая: Без осадков, но сохранится похолодание ночью (0°C…+5°C, местами заморозки до -5°C). Днем же воздух прогреется до +9°C…+14°C, а местами столбик термометра может подскочить и до +16°C. Ветер северо-северный, умеренный, днем с порывами.

16 мая: Осадков по-прежнему не ожидается, а дневные температуры уверенно пойдут вверх, достигнув +12°C…+17°C. Ночи останутся такими же холодными (0°C…+5°C, местами заморозки до -5°C). Ветер сохранит северное направление, оставаясь умеренным, с порывами днем.

Уже к концу недели воздух в Башкирии днем будет прогреваться до +20°C. Однако не стоит забывать о переменчивости весеннего настроения: ночи все еще будут прохладными.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: погода
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