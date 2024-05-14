Сколько сегодня платят участникам СВО из Уфы и Башкирии
23:21, 14 май 2024
В Башкирии и Уфе введены дополнительные денежные выплаты для участников специальной военной операции. Эти меры поддержки призваны стимулировать подписание контрактов с Минобороны и поддержать военнослужащих, выполняющих свой долг перед Родиной.
Сколько могут получить контрактники?
- 205 тысяч рублей: положены гражданам, ставшим контрактниками в период с 1 мая по 31 августа 2024 года.
- 200 тысяч рублей: выплачиваются контрактникам по постановлению мэра Уфы Ратмира Мавлиева.
Кто может рассчитывать на выплаты?
- Граждане России: призванные на военную службу по призыву, ранее мобилизованные или заключившие контракт вместо прохождения службы по призыву, пребывающие в запасе (за исключением осужденных).
- Иностранцы: заключившие контракт в пункте отбора Уфы.
Как получить выплаты?
- Выплаты от Радия Хабирова: не требуют обращения. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный при заключении контракта.
- Выплаты от Ратмира Мавлиева: для получения средств нужно подать заявку в администрацию того района Уфы, где проживает или пребывает боец.
Важно: участники СВО также получают 195 тысяч рублей от Минобороны. Таким образом, общее денежное довольствие контрактника из Уфы может составить до 600 тысяч рублей.
Не стоит забывать и о ежемесячных выплатах, положенных военным в зависимости от звания и должности.
Автор: Вадим Рудаков
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