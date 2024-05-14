Сколько сегодня платят участникам СВО из Уфы и Башкирии

23:21, 14 май 2024

В Башкирии и Уфе введены дополнительные денежные выплаты для участников специальной военной операции. Эти меры поддержки призваны стимулировать подписание контрактов с Минобороны и поддержать военнослужащих, выполняющих свой долг перед Родиной.

Сколько могут получить контрактники?

205 тысяч рублей : положены гражданам, ставшим контрактниками в период с 1 мая по 31 августа 2024 года.

: положены гражданам, ставшим контрактниками в период с 1 мая по 31 августа 2024 года. 200 тысяч рублей: выплачиваются контрактникам по постановлению мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Кто может рассчитывать на выплаты?

Граждане России : призванные на военную службу по призыву, ранее мобилизованные или заключившие контракт вместо прохождения службы по призыву, пребывающие в запасе (за исключением осужденных).

: призванные на военную службу по призыву, ранее мобилизованные или заключившие контракт вместо прохождения службы по призыву, пребывающие в запасе (за исключением осужденных). Иностранцы: заключившие контракт в пункте отбора Уфы.

Как получить выплаты?

Выплаты от Радия Хабирова : не требуют обращения. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный при заключении контракта.

: не требуют обращения. Деньги будут перечислены на банковский счет, указанный при заключении контракта. Выплаты от Ратмира Мавлиева: для получения средств нужно подать заявку в администрацию того района Уфы, где проживает или пребывает боец.

: участники СВО также получают 195 тысяч рублей от Минобороны.

Не стоит забывать и о ежемесячных выплатах, положенных военным в зависимости от звания и должности.

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Автор: Вадим Рудаков