Блогер из Уфы Рустам Набиев выпустил песню о родителях: видео просмотрело 300 тысяч человек
23:35, 14 май 2024
В день своего 32-летия, 13 мая 2024 года, известный башкирский блогер Рустам Набиев сделал трогательный подарок своим родителям, которых, к сожалению, уже нет рядом с ним. Он презентовал публике песню «Пусть меня родители услышат», наполненную глубокими чувствами и искренними переживаниями.
Трек, сопровождаемый пронзительным видео, где блогер посещает могилы близких, затронул сердца многомиллионной аудитории Рустама. В песне он изливает душу, делясь с мамой и папой сокровенными воспоминаниями о детстве и безграничной тоской по ним.
История семьи Набиевых полна драматизма. Когда Рустаму не было и двух лет, он потерял маму, Раушанию Латыпову. Она погибла из-за действий отца, Ильгиза. Отбывая наказание, он не мог заботиться о детях, и их воспитанием на долгие годы занялась тетя, Рида Хакимова. До 6 лет Рустам считал ее своей мамой.
В 2022 году судьба нанесла новый удар — после инфаркта ушел из жизни отец. Несмотря на боль и горечь, Рустам нашел в себе силы простить его.
Видео в социальных сетях собрало сотни тысяч просмотров, а комментарии под ним пестрят словами поддержки и сопереживания.
Стоит отметить, что Рустам Набиев не понаслышке знает о боли и испытаниях. В 2015 году, будучи солдатом ВДВ, он попал под обрушение казармы, где спали призывники. Проведя под завалами около 7 часов, он чудом выжил, но ценой обеих ног.
Несмотря на все трудности, Рустам не сломался. Он нашел в себе силы не только жить дальше, но и вдохновлять своим примером других. Его история — это история мужества, стойкости и безграничной любви к своим близким, даже тем, кого уже нет рядом.
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