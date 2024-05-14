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Блогер из Уфы Рустам Набиев выпустил песню о родителях: видео просмотрело 300 тысяч человек

Блогер из Уфы Рустам Набиев выпустил песню о родителях: видео просмотрело 300 тысяч человек

23:35, 14 май 2024

В день своего 32-летия, 13 мая 2024 года, известный башкирский блогер Рустам Набиев сделал трогательный подарок своим родителям, которых, к сожалению, уже нет рядом с ним. Он презентовал публике песню «Пусть меня родители услышат», наполненную глубокими чувствами и искренними переживаниями.

Трек, сопровождаемый пронзительным видео, где блогер посещает могилы близких, затронул сердца многомиллионной аудитории Рустама. В песне он изливает душу, делясь с мамой и папой сокровенными воспоминаниями о детстве и безграничной тоской по ним.

История семьи Набиевых полна драматизма. Когда Рустаму не было и двух лет, он потерял маму, Раушанию Латыпову. Она погибла из-за действий отца, Ильгиза. Отбывая наказание, он не мог заботиться о детях, и их воспитанием на долгие годы занялась тетя, Рида Хакимова. До 6 лет Рустам считал ее своей мамой.

В 2022 году судьба нанесла новый удар — после инфаркта ушел из жизни отец. Несмотря на боль и горечь, Рустам нашел в себе силы простить его.
«День рождения я хочу начать с благодарности моим родителям за то, что они подарили мне эту жизнь. Сегодня их нет рядом, и поэтому я написал им песню — послание о своей любви и бесконечной тоске», — признается блогер.

Видео в социальных сетях собрало сотни тысяч просмотров, а комментарии под ним пестрят словами поддержки и сопереживания.

«Сынок, я не знаю, слышат ли нас на небесах, но мы тебя услышали. Услышали твою боль, твою силу и любовь. Прошлое изменить нельзя, но ты можешь изменить будущее! Строй его таким, каким ты мечтаешь. Пусть тебя окружает любовь детей и близких, а здоровье позволяет покорять новые вершины!», — пишет одна из подписчиц.
«Слёзы наворачиваются... Моих родителей тоже давно нет, но память о них всегда в сердце. Рустам, ты очень сильный человек. Береги свою семью и радуй их как можно дольше», — делится другой пользователь.
«Как же это трогательно, ни капли фальши! Душа поет и плачет. Вы стали еще ближе», — признается жительница Уфы.

Стоит отметить, что Рустам Набиев не понаслышке знает о боли и испытаниях. В 2015 году, будучи солдатом ВДВ, он попал под обрушение казармы, где спали призывники. Проведя под завалами около 7 часов, он чудом выжил, но ценой обеих ног.

Несмотря на все трудности, Рустам не сломался. Он нашел в себе силы не только жить дальше, но и вдохновлять своим примером других. Его история — это история мужества, стойкости и безграничной любви к своим близким, даже тем, кого уже нет рядом.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
Теги: Набиев Рустам
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