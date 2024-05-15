В Уфе от тяжелой болезни умерла 38-летняя режиссер Алмира Ибрагимова
11:26, 15 май 2024
15 мая 2024 года Уфа простилась с талантливым режиссером, чье имя неразрывно связано с Государственным концертным залом «Башкортостан» - Альмирой Ибрагимовой.
На момент ухода из жизни ей было всего 38 лет.
«Яркая, живая, современная» - так отзываются о ней коллеги, скорбя о безвременной утрате.
Известно, что последние годы Альмира Ибрагимова вела борьбу с тяжелым недугом – раком мозга. Ей удалось одержать первую победу над болезнью, войдя в ремиссию, но, к сожалению, коварный недуг вернулся.
Несмотря на испытания, Альмира Ибрагимова до конца своих дней оставалась верна своему делу, даря людям искусство и вдохновение.
У режиссера остались трое несовершеннолетних детей.
Похоронили Альмиру Ибрагимову в ее родной деревне Нигматово Баймакского района.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
Станислав Говорухин умер после долгой болезни
Общество в Башкирии
Скандальный брак в Татарстане: женщина вышла замуж за своего приемного сына
Спорт в Башкирии
В Башкирии скончался олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Изгар Шайхлисламов