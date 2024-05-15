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В Уфе от тяжелой болезни умерла 38-летняя режиссер Алмира Ибрагимова

В Уфе от тяжелой болезни умерла 38-летняя режиссер Алмира Ибрагимова

11:26, 15 май 2024

15 мая 2024 года Уфа простилась с талантливым режиссером, чье имя неразрывно связано с Государственным концертным залом «Башкортостан» - Альмирой Ибрагимовой.

На момент ухода из жизни ей было всего 38 лет.

«Яркая, живая, современная» - так отзываются о ней коллеги, скорбя о безвременной утрате.

Известно, что последние годы Альмира Ибрагимова вела борьбу с тяжелым недугом – раком мозга. Ей удалось одержать первую победу над болезнью, войдя в ремиссию, но, к сожалению, коварный недуг вернулся.

Несмотря на испытания, Альмира Ибрагимова до конца своих дней оставалась верна своему делу, даря людям искусство и вдохновение.

У режиссера остались трое несовершеннолетних детей.

Похоронили Альмиру Ибрагимову в ее родной деревне Нигматово Баймакского района.

Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Уфа
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