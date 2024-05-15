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В сторону Уфы движется вредитель лесов - непарный шелкопряд

В сторону Уфы движется вредитель лесов - непарный шелкопряд

14:43, 15 май 2024

Непарный шелкопряд, прожорливая гусеница из семейства эребид, представляет серьезную опасность для лесов республики. Этот вредитель, родом из Америки и позднее занесенный в Россию, движется в направлении Уфы с юго-востока на северо-запад.

Циклы активности непарного шелкопряда характеризуются периодическими вспышками, длящимися от 10 до 12 лет. Согласно экспертам, наиболее разрушительное нашествие гусениц в Башкирии наблюдалось с 1976 по 1978 годы, пока холодная и снежная зима не сократила его масштабы. В прошлом году в районе заповедника «Шульган-Таш» деревья были полностью объедены, оставшись практически без листвы, словно зимой. Причины цикличности этих вспышек до сих пор остаются предметом научных дискуссий.

Гусеницы непарного шелкопряда проявляют особую тягу к дубам, березам и плодовым деревьям. Засушливые периоды, продолжающиеся 2-3 года, способствуют возникновению очередной вспышки. Холодные зимы, подобные нынешней в Башкирии, не представляют серьезной угрозы для выживания вредителя. Сильные ветры также ускоряют распространение очагов заражения.

Раннее выявление очагов непарного шелкопряда осуществляется с помощью космических снимков, мониторинга и наземных обследований. Профилактические меры, такие как соскабливание, сжигание или закапывание кладок на глубине не менее полуметра, считаются наиболее эффективными. Кладки, напоминающие войлочные пятна с волосками, можно обрабатывать смесью минерального масла с керосином, промазывая трещины стволов деревьев. Опрыскивание инсектицидами также помогает защитить деревья от гусениц.

Существуют три основных способа борьбы с непарным шелкопрядом: химическая обработка, биологические методы и использование феромонных ловушек для самцов, безвредных для окружающей среды. Однако последний метод проявляет отложенную эффективность, заметную лишь на следующий год. Естественных врагов у непарного шелкопряда крайне мало из-за особенностей этих насекомых. Златки, наездники и кукушки — вот практически единственные естественные хищники мохнатых гусениц.

Жители Башкортостана могут внести свой вклад в борьбу с непарным шелкопрядом, сообщая о выявленных очагах в Центр защиты леса по телефону Единой диспетчерской службы: 8-800-100-94-00. Своевременные меры необходимы для предотвращения дальнейшего распространения этого опасного вредителя и сохранения лесных богатств республики.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа шелкопряд
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