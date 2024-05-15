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В Башкирии погода вновь готовит сюрприз

В Башкирии погода вновь готовит сюрприз

22:17, 15 май 2024

16 мая, жители Башкирии смогут ощутить на себе настоящее дыхание весны. Башгидрометцентр сообщает, что в регион наконец-то придет долгожданное тепло. Днем воздух прогреется до +17 градусов.

Однако стоит быть готовым к контрастам. Ночные температуры пока останутся низкими, опускаясь до 0 градусов. Не исключены заморозки в воздухе и на поверхности почвы, которые могут достигать -5 градусов.

Осадков в ближайшие дни не ожидается. Умеренный ветер будет дуть с севера, днем местами возможны порывы.

Автор: Алия Карачурина
Теги: погода
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