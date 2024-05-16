В Башкирии похоронили контрактника погибшего в СВО
09:37, 16 май 2024
Накануне в Салаватском районе простились с контрактником Азатом Гимрановым. Отдать дань памяти бойцу, погибшему в ходе специальной военной операции, пришли его близкие, друзья, сослуживцы, а также жители города.
Азат Гимранов — уроженец города Стрежевой Томской области. В 1979 году он переехал в Малояз, где окончил среднюю школу. После службы в армии парень работал водителем, а затем связал свою жизнь с правоохранительными органами, неся службу в Салаватском РОВД.
В 2023 году, будучи неравнодушным и патриотично настроенным человеком, Азат Гимранов принял решение стать добровольцем и отправился в зону специальной военной операции.
«Азат Алмасович навсегда останется в наших сердцах как настоящий герой, отдавший свою жизнь за мирное небо над головой. Он — пример мужества, отваги и самоотверженности для всех нас», — отметил в своей речи глава Салаватского района Марс Кашапов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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