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В Башкирии семьи смогут получить по 15 тысяч рублей

В Башкирии семьи смогут получить по 15 тысяч рублей

14:16, 16 май 2024

Согласно информации, размещенной на портале «Госуслуги», определенные категории граждан в Башкирии имеют право на ежемесячные выплаты в размере 15 тысяч рублей. Данная мера призвана поддержать семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, где средний доход на каждого члена семьи не превышает установленный прожиточный минимум. Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо заключить социальный контракт – специальное соглашение с государством.

Средства могут быть направлены на приобретение продуктов питания, лекарств, школьных принадлежностей и других необходимых товаров. При этом учитываются индивидуальные потребности каждой семьи, что позволяет эффективно использовать финансовую поддержку.

Размер ежемесячной выплаты эквивалентен прожиточному минимуму для трудоспособного населения в Башкирии. Начиная с 1 января 2024 года, эта сумма составляет 14 991 рубль. Социальный контракт заключается на 6 месяцев, денежные средства могут быть перечислены либо ежемесячными платежами, либо единовременно за весь период.

Для оформления социального контракта и получения финансовой поддержки необходимо подать заявление через личный кабинет на портале «Госуслуги».

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты
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