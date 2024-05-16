Жителей Башкирии ожидают погодные сюрпризы

22:22, 16 май 2024

Наступающие выходные в Башкирии принесут долгожданные изменения характера погоды. Жителей республики ждет долгожданное потепление, однако ночные заморозки все еще будут напоминать о себе.

Согласно прогнозу Башгидромета, 17 мая погода порадует отсутствием осадков. Ночью температура воздуха опустится до 0…+5 градусов, местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. Днем же столбики термометров покажут вполне комфортные +13…+18 градусов. Ветер будет переменных направлений, с порывами до 5 метров в секунду.

18 мая местами пройдут кратковременные дожди. Ночная температура останется в пределах 0…+5 градусов, с локальными заморозками до -5 градусов. Днем же воздух прогреется до +13…+18 градусов. Умеренный ветер сменит направление на юго-восточное.

Автор: Вадим Рудаков