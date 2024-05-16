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Кому повысят пенсию 1 июня

Кому повысят пенсию 1 июня

23:23, 16 май 2024

В июне 2024 года не запланировано плановых индексаций пенсий в России. Однако определенные группы пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные надбавки к своим ежемесячным выплатам.

Одним из оснований для увеличения пенсионных выплат является достижение 80-летнего возраста. Пожилые граждане имеют право на ежемесячную надбавку в размере 8134 рублей 88 копеек. Отметившим 80-летие в мае, доплата будет начисляться автоматически, начиная с июньских выплат.

Кроме того, россияне, имеющие продолжительный стаж работы в сельском хозяйстве, могут претендовать на повышенные пенсионные выплаты. При наличии не менее 30 лет сельского трудового стажа к страховой пенсии по старости полагается надбавка в размере 25% от установленной фиксированной выплаты. В 2024 году эта сумма составляет 2033 рубля 72 копейки ежемесячно. Причем данная льгота сохраняется и для тех пенсионеров, кто после выхода на заслуженный отдых переехал в город.

Изменения ожидают и работающих пенсионеров, принявших решение уволиться. В таком случае размер их пенсии будет пересчитан с учетом всех индексаций, прошедших в период осуществления оплачиваемого труда.

Важно отметить, что подавать заявление в Социальный фонд России для перерасчета не требуется. Доплата будет произведена автоматически после получения данных от работодателя о факте увольнения. Начисление с учетом пропущенных индексаций произойдет с 1 числа месяца, следующего за месяцем расторжения трудового договора. При этом если пенсионер вновь вернется к оплачиваемой работе впоследствии, размер пенсии уже не уменьшится.

Стал известен точный размер пенсий в Башкирии

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: пенсии выплаты
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