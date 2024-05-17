В Башкирии простились с погибшим в СВО Фиданом Бурангуловым
09:09, 17 май 2024
Накануне в селе Арово Чишминского района Башкирии состоялась церемония прощания с Фиданом Бурангуловым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Фидан не раз демонстрировал мужество и самоотверженность на передовой. За проявленные стойкость и героизм в боях с противником он был посмертно награжден медалью «За отвагу».
Проводить героя в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, односельчане, а также представители власти и общественности. Глава Чишминского района Ришат Мансуров выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что память о Фидане навсегда останется в сердцах людей:
«Он отдал свою жизнь за мирное небо над нашей Родиной, за безопасность наших детей и внуков. Его подвиг будет служить примером для всех нас».
Читайте также:В Башкирии похоронили контрактника погибшего в СВО
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Маратом Кабировым
Общество в Башкирии
«Пример силы духа и мужества»: в Башкирии простились с погибшим в СВО рядовым Ришатом Асадуллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с участником СВО Русланом Яманаевым
Общество в Башкирии
В Аскинском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Владиславом Сафиуллиным