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В Башкирии простились с погибшим в СВО Фиданом Бурангуловым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Фиданом Бурангуловым

09:09, 17 май 2024

Накануне в селе Арово Чишминского района Башкирии состоялась церемония прощания с Фиданом Бурангуловым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Фидан не раз демонстрировал мужество и самоотверженность на передовой. За проявленные стойкость и героизм в боях с противником он был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Проводить героя в последний путь пришли его родные, близкие, друзья, односельчане, а также представители власти и общественности. Глава Чишминского района Ришат Мансуров выразил соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что память о Фидане навсегда останется в сердцах людей:

«Он отдал свою жизнь за мирное небо над нашей Родиной, за безопасность наших детей и внуков. Его подвиг будет служить примером для всех нас».
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Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
Теги: Чишминский район спецоперация Погибшие на Украине
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