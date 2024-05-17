Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Постарела за несколько месяцев: как жила и умерла от рака 38-летний режиссер из Уфы Альмира Ибрагимова

Постарела за несколько месяцев: как жила и умерла от рака 38-летний режиссер из Уфы Альмира Ибрагимова

09:27, 17 май 2024

Накануне стало известно о смерти 38-летней Альмиры Ибрагимовой — режиссера, медийной личности и матери троих детей из Уфы. В течение многих лет она вела ожесточенную борьбу с онкологическим заболеванием, и эта битва не оставила равнодушным никого, кто знал эту удивительную женщину.

Альмира родилась в Баймакском районе Башкортостана в семье, где ценили творчество и свободу самовыражения. Будучи единственным ребенком, она выросла в атмосфере любви и поддержки со стороны родителей, которые замечали и поощряли ее тягу к искусству с ранних лет.

После окончания средней школы Ибрагимова поступила в Уфимский государственный институт искусств имени Загита Исмагилова. Получив образование, она начала свою карьеру в Стерлибашевском районе, но вскоре переехала в Уфу, где устроилась в Башгосфилармонию.

Настоящий успех и известность пришли к Альмире после ее работы на киностудии «Башкортостан» и в должности главного режиссера городского концертного зала «Башкортостан». Ее талант также ярко проявился на телевидении и радио «Юлдаш».

В это время Ибрагимова встретила любовь всей своей жизни и стала матерью троих детей — дочери и двух сыновей. Однако в 2015 году ей был поставлен страшный диагноз — рак мозга второй степени. Альмира проявила невероятную силу духа и смогла одержать победу над болезнью, вернувшись к нормальной жизни.

Увы, радость длилась недолго. В прошлом году головные боли вновь дали о себе знать, и врачи поставили неутешительный диагноз — рак вернулся.

«За последний год я перенесла 5 операций на головном мозге. Ретрепанацию черепа, но, к сожалению, мое состояние ухудшилось, улучшений пока не наблюдается», — писала Альмира в социальных сетях.

На этот раз болезнь проявилась с удвоенной силой. Химиотерапия привела к облысению и заметному старению женщины всего за несколько месяцев. Прогрессирующий рак затруднял ходьбу, нарушал координацию движений, речь и память.

Средств на лечение катастрофически не хватало, требовалась срочная операция. Месяц назад Альмиру перевезли в Санкт-Петербург для дальнейшего обследования и лечения.

«Сейчас Альмира едет в Санкт-Петербург в клинику, где она еще раз пройдет обследование и будет решаться дальнейший план ее лечения», — сообщала мать Ибрагимовой.

15 мая грустная весть облетела социальные сети — Альмира Ибрагимова скончалась, так и не сумев одолеть рак. За день до ухода она сделала последнюю запись во «ВКонтакте» — репост городского концертного зала «Башкортостан», где работала главным режиссером.

Прощание с Альмирой прошло в ее родной деревне Нигаматово Баймакского района, где она провела последние месяцы жизни в доме родителей, ухаживавших за ней.

В Уфе от тяжелой болезни умерла 38-летняя режиссер Альмира Ибрагимова

Читайте также:

В Уфе от тяжелой болезни умерла 38-летняя режиссер Альмира Ибрагимова
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Читайте также

В Уфе от тяжелой болезни умерла 38-летняя режиссер Альмира Ибрагимова
Общество в Башкирии
В Уфе от тяжелой болезни умерла 38-летняя режиссер Альмира Ибрагимова
В Башкирии скончался олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов
Спорт в Башкирии
В Башкирии скончался олимпийский чемпион по фехтованию Анвар Ибрагимов
Туристка из Уфы Альмира Захарова умерла в Афинах
Происшествия в Башкирии
Туристка из Уфы Альмира Захарова умерла в Афинах
Вильдан Яруллин возглавил Государственный концертный зал «Башкортостан»
Культура в Башкирии
Вильдан Яруллин возглавил Государственный концертный зал «Башкортостан»


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok