Постарела за несколько месяцев: как жила и умерла от рака 38-летний режиссер из Уфы Альмира Ибрагимова

09:27, 17 май 2024

Накануне стало известно о смерти 38-летней Альмиры Ибрагимовой — режиссера, медийной личности и матери троих детей из Уфы. В течение многих лет она вела ожесточенную борьбу с онкологическим заболеванием, и эта битва не оставила равнодушным никого, кто знал эту удивительную женщину.

Альмира родилась в Баймакском районе Башкортостана в семье, где ценили творчество и свободу самовыражения. Будучи единственным ребенком, она выросла в атмосфере любви и поддержки со стороны родителей, которые замечали и поощряли ее тягу к искусству с ранних лет.

После окончания средней школы Ибрагимова поступила в Уфимский государственный институт искусств имени Загита Исмагилова. Получив образование, она начала свою карьеру в Стерлибашевском районе, но вскоре переехала в Уфу, где устроилась в Башгосфилармонию.

Настоящий успех и известность пришли к Альмире после ее работы на киностудии «Башкортостан» и в должности главного режиссера городского концертного зала «Башкортостан». Ее талант также ярко проявился на телевидении и радио «Юлдаш».

В это время Ибрагимова встретила любовь всей своей жизни и стала матерью троих детей — дочери и двух сыновей. Однако в 2015 году ей был поставлен страшный диагноз — рак мозга второй степени. Альмира проявила невероятную силу духа и смогла одержать победу над болезнью, вернувшись к нормальной жизни.

Увы, радость длилась недолго. В прошлом году головные боли вновь дали о себе знать, и врачи поставили неутешительный диагноз — рак вернулся.

«За последний год я перенесла 5 операций на головном мозге. Ретрепанацию черепа, но, к сожалению, мое состояние ухудшилось, улучшений пока не наблюдается», — писала Альмира в социальных сетях.

На этот раз болезнь проявилась с удвоенной силой. Химиотерапия привела к облысению и заметному старению женщины всего за несколько месяцев. Прогрессирующий рак затруднял ходьбу, нарушал координацию движений, речь и память.

Средств на лечение катастрофически не хватало, требовалась срочная операция. Месяц назад Альмиру перевезли в Санкт-Петербург для дальнейшего обследования и лечения.

«Сейчас Альмира едет в Санкт-Петербург в клинику, где она еще раз пройдет обследование и будет решаться дальнейший план ее лечения», — сообщала мать Ибрагимовой.

15 мая грустная весть облетела социальные сети — Альмира Ибрагимова скончалась, так и не сумев одолеть рак. За день до ухода она сделала последнюю запись во «ВКонтакте» — репост городского концертного зала «Башкортостан», где работала главным режиссером.

Прощание с Альмирой прошло в ее родной деревне Нигаматово Баймакского района, где она провела последние месяцы жизни в доме родителей, ухаживавших за ней.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: соцсети