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Элвин Грей рассказал о важном для него дне

Элвин Грей рассказал о важном для него дне

14:14, 17 май 2024

17 мая Радик Юльякшин, известный публике под сценическим псевдонимом Элвин Грей, принимает поздравления по случаю своего 35-летия. Однако для самого певца это не просто день рождения, а знаменательная веха в творческой биографии. В свой юбилейный год он чествует два десятилетия успешной концертной деятельности.

В преддверии праздника певец обратился к своим поклонникам через личный блог, подчеркнув важность этого события:

«Я долгие месяцы готовился к 17 мая, чтобы сделать его по-настоящему особенным. Именно поэтому ваше присутствие на моем концерте в Москве так много для меня значит — разделите радость этого торжества вместе со мной».
Элвин Грей рассказал про алкогольную зависимость

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Радик Юльякшин Элвин Грей
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