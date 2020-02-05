Какие виды пенсий не положены работающему пенсионеру?

Если вы официально пенсионер, но продолжаете работать, то вашей трудовой пенсии по старости ничего не грозит (ст. 18 федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ»). И достижение пенсионного возраста не значит, что вас могут уволить с работы. Есть лишь виды пенсионных выплат, которые вам будут не положены.







Какие?

Например, социальная пенсия по старости. Эти пенсии назначаются мужчинам по достижении 65 лет, а женщинам — 60 лет, если у них не подтверждается право на страховую пенсию, то есть нет требуемого стажа или пенсионных баллов. Если пенсионер решил пойти работать, то выплата социальной пенсии приостанавливается на этот период.









Пенсионеры также не могут получать страховую пенсию по случаю потери кормильца. По закону получатели такой пенсии не должны работать и получать иной доход.Кроме того, если вы получали пенсию за выслугу лет, и решили пойти работать, то ее вас лишат. Восстановление на службе или любое трудоустройство влечет автоматическое прекращение выплаты такой пенсии.Вышедший на работу пенсионер не сможет получать социальную доплату к пенсии (федеральную или региональную). Такую выплату могут получать только те пенсионеры, чья общая сумма социального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума, утвержденной для соответствующего региона проживания пенсионера.

Также работающий пенсионер не может получать компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособным. Такие ежемесячные выплаты назначаются трудоспособным лицам, которые осуществляют уход за престарелым (старше 80 лет) или инвалидом 1 группы. Но в период их получения ухаживающему лицу запрещается заниматься трудовой деятельностью.



Если работающий пенсионер получит пенсию и социальную доплату к ней в вышеперечисленных случаях, то пенсионеру выставляется требование о возмещении ущерба. Он должен будет вернуть незаконно полученные выплаты.