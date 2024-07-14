Погода приятно удивит жителей Башкирии

22:29, 14 июл 2024

Синоптики Башгидромета представили свежий прогноз погоды для Башкирии на ближайшие дни. Согласно их данным, республику ожидает теплая и преимущественно сухая погода, с небольшим количеством осадков.

В начале недели, в понедельник, 15 июля, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет дуть с северо-востока и востока, умеренный, местами усиливающийся. Ночная температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, а днем поднимется до +22…+27 градусов.

Во вторник, 16 июля, характер погоды существенно не изменится. Местами пройдут кратковременные дожди, сопровождаемые грозами. Ветер сохранит северо-восточное и восточное направление, умеренной силы. Температурный режим останется прежним: +12…+17 градусов ночью и +22…+27 градусов днем.

Гидрометцентр России также подтверждает прогноз теплой погоды для Башкирии на 15 и 16 июля. Днем ожидается +25 градусов, а ночью с 15 на 16 июля +17 градусов. В последующие сутки ночная температура немного снизится до +15 градусов.

Автор: Семен Подгорный