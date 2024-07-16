Жителей Башкирии ожидает резкая смена погоды
00:06, 16 июл 2024
После нескольких дней солнечной и теплой погоды, регион накроют грозы и дожди. региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выпустил предупреждение об опасных природных явлениях.
Во вторник, по прогнозам синоптиков, температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +20…+25 градусов. Однако летнюю жару нарушат кратковременные дожди и грозы.
Кроме того, ожидается усиление ветра. В течение дня будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, который во время грозы может усиливаться до порывистого.
Автор: Алия Карачурина
Фото: newsbash
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