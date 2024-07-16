В Башкирии поймали чупакабру
12:21, 16 июл 2024
Жители Давлекановского района Башкирии столкнулись с необъяснимой гибелью домашней птицы. В июле 2024 года куры и индюки стали жертвами неизвестного хищника, что породило множество слухов и домыслов. Сельчане выдвигали различные версии, от проделок хулиганов до нападений мифической чупакабры.
Однако правда оказалась гораздо прозаичнее, но не менее пугающей. Местная жительница обнаружила на своем подворье труп зверя, который, предположительно, и был виновником гибели птицы. Существо имело необычный вид: высунутый посиневший язык и почти полное отсутствие шерсти. Фотография находки, опубликованная в социальных сетях, вызвала бурную реакцию и множество комментариев.
Труп животного передали ветеринарам для исследования. По предварительным данным, кровожадным хищником оказалась обыкновенная лиса, страдающая от голода и болезни.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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